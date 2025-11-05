Эстония предлагает 3 млн евро на Starlink для Украины

Министр обороны Денис Шмыгаль провел встречу со своим эстонским коллегой Ханно Певкуром, который рассказал ему о предложении выделить 3 млн евро на закупку и поддержку систем спутниковой связи Starlink для Украины.

Об этом Шмыгаль написал в своем Х, сообщает "Европейская правда".

Кроме того, на встрече двух министров речь шла об укреплении противовоздушной обороны, производстве дронов и создании совместных оборонных предприятий.

"Ценим участие Эстонии в PURL. Украина также готова участвовать в реализации проектов в рамках (инициативы ЕС) SAFE, что будет способствовать обоюдному развитию наших ОПК. Также говорили о тренировке украинских воинов в рамках операции Legio", – отметил украинский министр.

В то же время он поблагодарил за предложение Эстонии выделить 3 млн евро на закупку и поддержку систем спутниковой связи Starlink.

"Спасибо Эстонии за решительную поддержку украинцев в этой войне", – резюмировал Шмыгаль.

Напомним, в августе Государственный департамент США принял решение о потенциальной продаже Украине услуг спутниковой связи и связанного оборудования на сумму около 150 млн долларов.