У Румунії хочуть штрафувати на суму до 4000 євро за образу держслужбовця

В Румунії підготували законопроєкт, що передбачає покарання за агресивну або образливу поведінку стосовно поліцейських, вчителів, жандармів і державних службовців.

Про це повідомляє Digi24, інформує "Європейська правда".

Згідно з проєктом, підтриманим урядом, агресивна поведінка людей у відносинах з державними службовцями може каратися навіть штрафами в розмірі від 5 тисяч до 20 тисяч леїв (майже 1000–4000 євро).

Крім того, проєкт закликає громадян дотримуватися графіка роботи державних службовців та їхніх вказівок. В іншому випадку їх можуть вивести з приміщення установи.

Проєкт запропонували після того, як кілька державних службовців зазнали фізичного або словесного насильства з боку незадоволених громадян.

Нагадаємо, у вересні в Греції затримали чоловіка після погроз на адресу міністра охорони здоров’я в інтернеті.

Повідомляли також, що в Німеччині парламентська фракція коаліційної Соціал-демократичної партії хоче зробити вербальні сексуальні домагання, так званий кетколлінг, кримінальним злочином.