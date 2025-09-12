У Греції затримали чоловіка після погроз на адресу міністра в інтернеті

Міністр охорони здоров'я Адоніс Георгіадіс заявив у п'ятницю, що він подав кримінальну скаргу після отримання образ і погроз смерті в соціальних мережах, додавши, що чоловік, звинувачений у розміщенні погроз, був затриманий і повинен постати перед прокурором.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Георгіадіс розповів, що прокинувся від серії повідомлень, спрямованих проти нього, включаючи зображення нещодавнього нападу протестувальників на міністра фінансів Непалу, і ідентифікував користувача на ім'я "Христос Сідіропулос", чиї дописи, за його словами, "вийшли за всі межі".

Він повідомив, що підрозділ з боротьби з кіберзлочинністю поінформував його про те, що цей користувач був затриманий і постане перед прокурором.

Георгіадіс закликав до того, що він назвав показовим покаранням, "не з помсти, а тому, що ми не повинні дозволити насильству і токсичності переважати в нашому суспільстві".

Він сказав, що свобода слова не підлягає обговоренню, але тягне за собою відповідальність, і попередив, що погрози на його адресу або його сім'ї будуть зустрінуті юридичними діями, включаючи прохання зняти анонімність, де це дозволяє закон.

Місцеві ЗМІ повідомили, що затриманий чоловік, як очікується, постане перед прокурором у суботу.

Як повідомлялося днями, в Ірландії розслідують серію анонімних погроз щодо домівки віцепрем’єр-міністра країни Саймона Гарріса.

У Польщі колишнього міністра охорони здоров'я побили через політику під час пандемії COVID-19.