В Румынии хотят штрафовать на сумму до 4000 евро за оскорбление госслужащего

Новости — Среда, 5 ноября 2025, 12:06 — Ирина Кутелева

В Румынии подготовили законопроект, предусматривающий наказание за агрессивное или оскорбительное поведение в отношении полицейских, учителей, жандармов и государственных служащих.

Об этом сообщает Digi24, информирует "Европейская правда".

Согласно проекту, поддержанному правительством, агрессивное поведение людей в отношениях с государственными служащими может наказываться даже штрафами в размере от 5 до 20 тысяч леев (почти до 4 тысяч евро).

Кроме того, проект призывает граждан придерживаться графика работы государственных служащих и их указаний. В противном случае их могут вывести из помещения учреждения.

Проект предложили после того, как несколько государственных служащих подверглись физическому или словесному насилию со стороны недовольных граждан.

Напомним, в сентябре в Греции задержали мужчину после угроз в адрес министра здравоохранения в интернете.

Сообщалось также, что в Германии парламентская фракция коалиционной Социал-демократической партии хочет признать вербальные сексуальные домогательства, так называемый кэтколлинг, уголовным преступлением.

