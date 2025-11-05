В Румынии хотят штрафовать на сумму до 4000 евро за оскорбление госслужащего
В Румынии подготовили законопроект, предусматривающий наказание за агрессивное или оскорбительное поведение в отношении полицейских, учителей, жандармов и государственных служащих.
Об этом сообщает Digi24, информирует "Европейская правда".
Согласно проекту, поддержанному правительством, агрессивное поведение людей в отношениях с государственными служащими может наказываться даже штрафами в размере от 5 до 20 тысяч леев (почти до 4 тысяч евро).
Кроме того, проект призывает граждан придерживаться графика работы государственных служащих и их указаний. В противном случае их могут вывести из помещения учреждения.
Проект предложили после того, как несколько государственных служащих подверглись физическому или словесному насилию со стороны недовольных граждан.
Напомним, в сентябре в Греции задержали мужчину после угроз в адрес министра здравоохранения в интернете.
Сообщалось также, что в Германии парламентская фракция коалиционной Социал-демократической партии хочет признать вербальные сексуальные домогательства, так называемый кэтколлинг, уголовным преступлением.