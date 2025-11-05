Грузия возмутилась критической оценкой Еврокомиссии в отчете о расширении

Грузинское Министерство иностранных дел недовольно критической оценкой Еврокомиссии Грузии в отчете о расширении, который был представлен во вторник.

Об этом говорится в заявлении грузинского МИД, сообщает "Европейская правда".

В частности, в ведомстве считают, что доклад ЕК используется для "озвучивания необоснованных негативных оценок в отношении Грузии и для дальнейших политических спекуляций".

"Обидно, что в отчете Европейской комиссии по Грузии тенденциозно оценивается ряд событий, которые не были неожиданными, особенно после того, как институты ЕС упорно закрывают глаза на нападения и насилие против государственных институтов Грузии", – говорится в заявлении.

В МИД Грузии также поставили под сомнение объективность оценки Еврокомиссии, заявив, что страна улучшила показатели в ряде международных рейтингов, а также стабильной макроэкономической среде и высоком экономическом росте.

"Шаги и заявления институтов ЕС в отношении Грузии, которые имеют целью повлиять на внутреннюю политику Грузии, противоречат как духу отношений между Грузией и ЕС, так и нашим общим интересам. Мы осуждаем все попытки использовать вопрос членства в ЕС как политический инструмент, который наносит ущерб отношениям между Грузией и Европейским Союзом", – отметили в грузинском МИД.

В ведомстве заверили, что Грузия остается приверженной соглашениям, заключенным с Европейским Союзом, и "продолжает добросовестно выполнять обязательства, взятые на себя в соответствии с Соглашением об ассоциации, с целью приближения страны к европейским стандартам в процессе европейской интеграции".

Как известно, еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что в настоящее время Грузия является страной-кандидатом на членство в ЕС "только по названию". Грузию больше всего среди других стран-кандидатов критиковали в представленном Еврокомиссией пакете отчетов о расширении.

Между тем Украина вошла в четверку кандидатов на членство в ЕС, наиболее успешных в реформах.

Однако в Еврокомиссии предупреждают: Украина должна избегать любых действий, которые могут ослабить или отменить проведенные ранее антикоррупционные реформы.

