У Німеччині почався суд над чоловіком, що в’їхав у натовп у Мангеймі

У Німеччині почався судовий процес над водієм, який у березні 2025 року в’їхав у натовп у центрі Мангейма і спричинив загибель двох людей.

Про це повідомляє dpa, пише "Європейська правда".

У регіональному суді Мангейма почався розгляд справи 40-річного громадянина Німеччини, який був за кермом авто, що 3 березня на великій швидкості в’їхало у натовп в центрі міста.

Чоловіка звинувачують у подвійному вбивстві і п’яти замахах на вбивство та завданні тяжких тілесних ушкоджень. Політичні мотиви виключили, але було встановлено, що чоловік планував напад.

Адвокат на процесі підтвердив, що його підзахисний хотів вчинити таким чином і спершу планував атаку в іншому місці. Він зазначає, що це сталося у період загострення його проблем з ментальним здоров’ям. Після наїзду водій хотів застрелитися, але його патрони виявились холостими.

Вирок у справі очікують 19 грудня. У разі обвинувального вироку чоловіку загрожує довічне ув’язнення. Також за рішенням суду його можуть помістити у психіатричний госпіталь.

Нагадаємо, внаслідок інциденту у Мангеймі двоє людей загинули і 14 серйозно постраждали.

Раніше у Німеччині засудили до довічного ув’язнення афганця, який скоїв напав з ножем у центрі Мангейма.