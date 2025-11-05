Наезд на пешеходов во Франции с 10 пострадавшими может быть исламистским терактом

Наезд на пешеходов и велосипедистов на острове Олерон во Франции, в результате которого пострадали 10 человек, имеет признаки исламистского теракта.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

В прокуратуре Ла-Рошели сообщили, что водитель, который совершил наезд на людей на Олероне, во время задержания выкрикивал "Аллаху акбар".

Неофициально СМИ узнали, что также тот пытался поджечь авто после того, как наехал на людей.

Мэр городка Сен-Пьер д'Олерон Кристоф Сюер рассказал, что мужчина уже был в фокусе внимания правоохранительных структур. Его родители проживают на острове.

Le Figaro сообщает, что подозреваемому 35 лет, он проживает в рыбацкой деревне в 4 км от Сен-Пьер д'Олерон.

Министр внутренних дел Лоран Рюне заявил, что безотлагательно отправляется на место событий.

У президента Эмманюэля Макрона, который сейчас направляется в Бразилию, сообщили, что тот в курсе событий и говорил с главой МВД.

Напомним, инцидент произошел утром 5 ноября. Мужчина направил легковой автомобиль на пешеходов и велосипедистов. Пострадали 10 человек, часть имеют угрожающие жизни травмы.

В Германии недавно начался судебный процесс над водителем, который в марте 2025 года въехал в толпу в центре Мангейма и вызвал гибель двух человек.