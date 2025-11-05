Литва попросит Беларусь разрешить застрявшим грузовикам вернуться домой

Литва обратится к Беларуси с просьбой разрешить около 5 тысячам литовских грузовиков и полуприцепов, застрявших в стране, вернуться домой.

Об этом заявила в среду, 5 ноября, премьер-министр страны Инга Ругинене, передает LRT, пишет "Европейская правда".

Грузоперевозчики призвали правительство принять срочные меры после того, как на прошлой неделе Литва закрыла на месяц последние два пограничных контрольно-пропускных пункта с Беларусью.

"Вчера в Министерстве внутренних дел состоялась встреча с транспортными организациями, и сегодня было решено, что Литва свяжется с Беларусью, чтобы договориться о возвращении литовских грузовиков домой", – сказала Ругинене.

По ее словам, переговоры уже ведутся, но граница останется закрытой.

"Процесс уже идет, ведутся переговоры, поэтому посмотрим, каким будет результат. Мы сделаем все возможное, чтобы вернуть литовские грузовики домой", – добавила премьер Литвы.

Напомним, с 27 октября Литва объявила о бессрочном закрытии границы с Беларусью после системных нарушений воздушного пространства десятками метеозондов из Беларуси, что сорвало работу литовских аэропортов.

Позже решили, что граница будет закрыта до 30 ноября, после чего решение пересмотрят. Пункт пропуска "Шальчининкай" будет закрыт полностью, а через пункт "Медининкай" будет осуществляться пропуск отдельных категорий, для которых сделали исключение (дипломатов, литовцев, возвращающихся домой, и членов их семей, других граждан стран ЕС и НАТО и членов семей и т.д.).

Глава МИД Литвы заявил, что Вильнюс оставляет за собой право остановить транзит в и из российского Калининграда после закрытия.

А спикер литовского Сейма Юозас Олекас считает, что как только проблема с контрабандными воздушными шарами из Беларуси будет решена, границу с Беларусью следует открыть.