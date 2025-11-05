У Литві пропонують заборонити возз’єднання сімей трудових мігрантів

Група литовських парламентарів запропонувала заборонити членам сімей мігрантів, які працюють у Литві, приїжджати в країну на підставі возз'єднання сім'ї.

Про це пише LRT, передає "Європейська правда".

У середу, 5 листопада, 10 членів Сейму зареєстрували пропозицію про виключення з Закону про правовий статус іноземців положень, які дозволяють іноземцям, члени сімей яких вже мають такі дозволи і проживають у Литві, отримувати дозволи на проживання в країні.

За словами одного з авторів законопроєкту Вітаутаса Сініци, якщо ця зміна не буде впроваджена, з початку наступного року до Литви може приїхати ще 60 тисяч іноземців, і тягар їх утримання ляже на литовських платників податків.

"Це будуть вже не трудові мігранти, а майже виключно безробітні", – пояснив він.

За його словами, такий додатковий приплив іноземців, поряд з понад 200 тисячами осіб з країн, що не є членами ЄС, які вже перебувають у країні, матиме значний вплив на демографічний склад, культурну цілісність та ідентичність Литви, особливо у великих містах, де "явно зосереджені спільноти іноземців з азійських та африканських країн".

У пояснювальній записці до проєкту зазначається, що трудова імміграція, яка дозволяє іноземцям, які мають намір працювати тут, приїжджати до Литви, ґрунтується на прагматичних цілях.

Держава і суспільство прагнуть отримати вигоду від праці таких іноземців, доданої вартості, яку вони створюють, і податків, які вони сплачують. Водночас держава повинна сприяти утриманню членів їхніх сімей, надаючи послуги в галузі охорони здоров'я та освіти, соціальні пільги або допомогу на дітей.

"Тому запропоновані поправки до закону передбачають, що право на возз'єднання сім'ї повинно бути зарезервоване тільки для членів сімей литовських громадян, а також для тих іноземців, для яких возз'єднання сім'ї було б виправдане з гуманітарних міркувань: біженців, жертв торгівлі людьми", – сказав Сініца.

Зазначимо, нещодавно писали, що з 2021 року, коли почалася міграційна криза, спричинена Білоруссю, понад 200 тисяч нелегальних мігрантів отримали відмову у в'їзді до Польщі, Литви та Латвії.

Як польська влада, так і Європейський Союз неодноразово звинувачували владу Білорусі у використанні мігрантів як політичної зброї для провокування кризи на кордоні.