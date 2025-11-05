В Литве предлагают запретить воссоединение семей трудовых мигрантов

Группа литовских парламентариев предложила запретить членам семей мигрантов, работающих в Литве, приезжать в страну на основании воссоединения семьи.

Об этом пишет LRT, передает "Европейская правда".

В среду, 5 ноября, 10 членов Сейма зарегистрировали предложение об исключении из Закона о правовом статусе иностранцев положений, позволяющих иностранцам, члены семей которых уже имеют такие разрешения и проживают в Литве, получать разрешения на проживание в стране.

По словам одного из авторов законопроекта, Витаутаса Синицы, если это изменение не будет внедрено, с начала следующего года в Литву может приехать еще 60 тысяч иностранцев, и бремя их содержания ляжет на литовских налогоплательщиков.

"Это будут уже не трудовые мигранты, а почти исключительно безработные", – пояснил он.

По его словам, такой дополнительный приток иностранцев, наряду с более 200 тысячами человек из стран, не являющихся членами ЕС, которые уже находятся в стране, окажет значительное влияние на демографический состав, культурную целостность и идентичность Литвы, особенно в крупных городах, где "явно сосредоточены сообщества иностранцев из азиатских и африканских стран".

В пояснительной записке к проекту отмечается, что трудовая иммиграция, которая позволяет иностранцам, намеренным работать здесь, приезжать в Литву, основывается на прагматических целях.

Государство и общество стремятся получить выгоду от труда таких иностранцев, добавленной стоимости, которую они создают, и налогов, которые они платят. В то же время государство должно способствовать содержанию членов их семей, предоставляя услуги в области здравоохранения и образования, социальные льготы или пособия на детей.

"Поэтому предложенные поправки к закону предусматривают, что право на воссоединение семьи должно быть зарезервировано только для членов семей литовских граждан, а также для тех иностранцев, для которых воссоединение семьи было бы оправдано по гуманитарным соображениям: беженцев, жертв торговли людьми", – сказал Синица.

Отметим, недавно писали, что с 2021 года, когда начался миграционный кризис, вызванный Беларусью, более 200 тысяч нелегальных мигрантов получили отказ во въезде в Польшу, Литву и Латвию.

Как польские власти, так и Европейский Союз неоднократно обвиняли власти Беларуси в использовании мигрантов как политического оружия для провоцирования кризиса на границе.