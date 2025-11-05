Чому переговори про вступ в ЄС можуть тривати десятиріччями і як цього не допустити

4 листопада у Брюсселі опублікували цьогорічний звіт Єврокомісії щодо реалізації політики розширення – так званий Пакет розширення.

Цього року в контексті оцінок у нас є дві новини.

Перша – темпи проведення реформ оцінені цього року дещо краще ніж минулого. Маємо хороший прогрес по 15 переговорних розділах.

Друга – по жодному з розділів немає падіння загальної оцінки підготовки до членства, а у семи розділах ми маємо навіть її підвищення, що є доволі позитивною динамікою.

Детальніше про звіт і про те, що має зробити Україна для прискорення процесу вступу, – в статті кандидата політичних наук Івана Нагорняка ЄС оцінив не тільки реформи. Чому звіт про розширення-2025 став успішним для України. Далі – стислий її виклад.

Уряд України у 2025 році виконував подвійне завдання з євроінтеграції.

Тобто – і успішне проведення скринінгу (аналіз адаптації законодавства України до норм права ЄС в межах переговорного процесу), і проведення євроінтеграційних реформ.

Якщо за другим напрямом залишається ще багато роботи, то скринінг успішно відбувся на доволі високому рівні. Як наслідок, завдяки такій активній підготовці Україна отримала у Звіті позитивні рекомендації щодо відкриття трьох кластерів переговорів.

Це насамперед критично важливий Кластер 1 "Основи" з сімома розділами, Кластер 2 "Внутрішній ринок", який включає в себе дев’ять переговорних розділів, та Кластер 6 "Зовнішні відносини" з двома надзвичайно важливими для України розділами, які стосуються інтеграції до спільної зовнішньої та безпекової політики ЄС, а також зовнішньої торгівлі.

Відповідно, якщо все ж таки вдасться зняти вето Угорщини, це відкриє шлях до початку переговорів більш ніж за 50% всіх розділів, передбачених переговорною рамкою з Україною. Адже за процедурою при відкритті кластера автоматично відкриваються всі розділи, що входять до нього.

Позитивним наслідком скринінгу стало те, що Україна отримала чітке уявлення, які саме акти права ЄС є пріоритетними для Євросоюзу, а які можуть бути імплементовані вже після вступу в рамках перехідних періодів.

Для впорядкування цього процесу уряд вже до кінця року хоче представити Національну програму адаптації національного законодавства до актів права (acquis) ЄС (або NPAA) – це документ, який, по суті, стане основним дороговказом нашої євроінтеграції і замінить всі існуючі плани і стратегії у цій сфері.

Це буде детальний, розписаний покроково інструмент, що включатиме сотні, а подекуди й тисячі заходів, потрібних для успішного завершення переговорів у кожному з розділів.

Однак з поточним підходом до реформ наші переговори про вступ до ЄС можуть тривати десятиріччя. А такої розкоші ми не маємо.

Одним із першочергових кроків має стати реформа парламентської процедури. Необхідно запровадити спрощену процедуру розгляду євроінтеграційних законопроєктів у Верховній Раді. Відповідний законопроєкт №13653 уже зареєстрований.

І ще: для подальшого прогресу у вступі України в ЄС нам вкрай важливо утриматися від кроків назад.

Події липня 2025 року, коли були звужені повноваження НАБУ та САП, стали негативним сигналом для ЄС, який ми ледь встигли нейтралізувати. В противному випадку, наслідки могли би бути дуже неприємними для нас, адже питання верховенства права і боротьби з корупцією будуть основними для ЄС протягом всього переговорного процесу.

У нас є велика кількість союзників серед керівництва європейських інституцій та держав-членів ЄС.

Останнє, чим варто займатися – це підривати їхню довіру і віру в наше членство в ЄС.

