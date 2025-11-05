Почему переговоры о вступлении в ЕС могут длиться десятилетиями и как этого не допустить

4 ноября в Брюсселе был опубликован отчет Еврокомиссии о реализации политики расширения – так называемый Пакет расширения.

В этом году в контексте оценок у нас есть две новости.

Первая – темпы проведения реформ оценены в этом году несколько лучше, чем в прошлом. Имеем хороший прогресс по 15 переговорным разделам.

Вторая – ни по одному из разделов нет падения общей оценки подготовки к членству, а в семи разделах мы имеем даже ее повышение, что является довольно позитивной динамикой.

Подробнее об отчете и о том, что должна сделать Украина для ускорения процесса вступления, – в статье кандидата политических наук Ивана Нагорняка ЕС оценил не только реформы. Почему отчет о расширении-2025 стал успешным для Украины. Далее – краткое изложение.

Правительство Украины в 2025 году выполняло двойную задачу по евроинтеграции.

То есть – и успешное проведение скрининга (анализ адаптации законодательства Украины к нормам права ЕС в рамках переговорного процесса), и проведение евроинтеграционных реформ.

Если по второму направлению еще остается много работы, то скрининг успешно прошел на достаточно высоком уровне. Как следствие, благодаря такой активной подготовке Украина получила в Отчете положительные рекомендации по открытию трех кластеров переговоров.

Это прежде всего критически важный Кластер 1 "Основы" с семью разделами, Кластер 2 "Внутренний рынок", который включает в себя девять переговорных разделов, и Кластер 6 "Внешние отношения" с двумя чрезвычайно важными для Украины разделами, касающимися интеграции в общую внешнюю и оборонную политику ЕС, а также внешней торговли.

Соответственно, если все же удастся снять вето Венгрии, это откроет путь к началу переговоров более чем по 50% всех разделов, предусмотренных переговорной рамкой с Украиной. Ведь по процедуре при открытии кластера автоматически открываются все разделы, входящие в него.

Положительным результатом скрининга стало то, что Украина получила четкое представление, какие именно акты права ЕС являются приоритетными для Евросоюза, а какие могут быть имплементированы уже после вступления в рамках переходных периодов.

Для упорядочения этого процесса правительство уже до конца года хочет представить Национальную программу адаптации национального законодательства к актам права (acquis) ЕС (или NPAA) – это документ, который, по сути, станет основным ориентиром нашей евроинтеграции и заменит все существующие планы и стратегии в этой сфере.

Это будет подробный, расписанный пошагово инструмент, который будет включать сотни, а местами и тысячи мер, необходимых для успешного завершения переговоров в каждом из разделов.

Однако с текущим подходом к реформам наши переговоры о вступлении в ЕС могут длиться десятилетиями. А такой роскоши у нас нет.

Одним из первоочередных шагов должна стать реформа парламентской процедуры. Необходимо ввести упрощенную процедуру рассмотрения евроинтеграционных законопроектов в Верховной Раде. Соответствующий законопроект №13653 уже зарегистрирован.

И еще: для дальнейшего прогресса вступления Украины в ЕС нам крайне важно воздержаться от шагов назад.

События июля 2025 года, когда были сужены полномочия НАБУ и САП, стали негативным сигналом для ЕС, который мы едва успели нейтрализовать. В противном случае последствия могли бы быть очень неприятными для нас, ведь вопросы верховенства права и борьбы с коррупцией будут основными для ЕС на протяжении всего переговорного процесса.

У нас есть большое количество союзников среди руководства европейских институтов и государств-членов ЕС.

Последнее, чем стоит заниматься, – это подрывать их доверие и веру в наше членство в ЕС.

Подробнее – в материале Ивана Нагорняка ЕС оценил не только реформы. Почему отчет о расширении-2025 стал успешным для Украины.