Дрони знову помітили над військовою базою на сході Бельгії

Поблизу військово-повітряної бази Кляйне-Брогель на сході Бельгії у вівторок увечері помітили невідомі безпілотники – це другий такий інцидент за тиждень.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Het Nieuwsblad.

Жителі міста Пеєр, що неподалік бази, повідомили про проліт шести дронів невідомого походження. Місцева поліція негайно виїхала на місце і сама змогла двічі візуально підтвердити наявність БпЛА.

"Все ще незрозуміло, оскільки Міністерство оборони не змогло виявити дрони. Гелікоптер федеральної поліції був викликаний для можливого стеження за апаратами", – сказав мер Пеєра Стівен Матей.

Нагадаємо, що це вже другий за тиждень випадок, коли бельгійська влада отримала повідомлення про дрони, що пролітали над авіабазою Кляйне-Брогель.

Паралельно у вівторок через невідомі безпілотники призупинили роботу аеропорти Брюсселя та Льєжа.