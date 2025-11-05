Бельгия может инициировать консультации с НАТО из-за нашествия неизвестных дронов

Министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил, что Бельгия рассматривает возможность применения статьи 4 Североатлантического договора о консультациях в связи с появлением неизвестных беспилотников над аэропортами и военной базой.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на 7sur7.

Во время выступления в парламенте Франкен сказал, что "в ближайшие дни и часы" правительство рассмотрит вопрос о возможном применении статьи 4 Договора о НАТО.

Он уточнил, что не требует принятия таких мер и что в любом случае это не входит в его компетенцию, а относится к полномочиям премьер-министра и Совета национальной безопасности, который соберется в ближайшее время.

"Очевидно, что происходит что-то более серьезное. Мы должны быстро реагировать", – сказал глава Минобороны Бельгии.

Статья 4 Североатлантического договора позволяет созвать экстренное заседание, когда государство-член чувствует угрозу.

За всю историю НАТО она была применена девять раз, причем дважды – в сентябре 2025 года, когда Польша и Эстония инициировали этот процесс после инцидентов в их воздушном пространстве.

Напомним, во вторник из-за неизвестных беспилотников приостановили работу аэропорты Брюсселя и Льежа.

В тот же день стало известно о дронах вблизи военно-воздушной базы Кляйне-Брогель на востоке Бельгии.