Пропалестинские "активисты" попытались сорвать выступление главы МИД Польши

Выступление польского вице-премьера и министра иностранных дел Радослава Сикорского в Варшавском университете в среду прервали две студентки, которые обвиняли власти в "поддержке геноцида" в секторе Газы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Polsat News.

Во время выступления Сикорского перед трибуной, за которой стоял политик, появились две студентки с "флагом" Палестины.

"Радослав Сикорский поддерживает геноцид, и мы не согласны, чтобы такой человек был приглашен в наш университет. Позор!" – выкрикивали они.

Между главой МИД Польши и студентками возникла дискуссия. Сикорский сказал, что каждый имеет право на собственное мнение, и попросил их выслушать его речь. Те сказали, что "не намерены слушать дальше".

После этого полицейские вывели из зала студенток, которые продолжали кричать "Позор!"

Позже Сикорский на Х прокомментировал ситуацию, напомнив, что неоднократно осуждал чрезмерное применение Израилем силы в секторе Газы и незаконные поселения на Западном берегу реки Иордан.

"Странно также, что учитывая последние массовые убийства в Дарфуре они не протестуют против войны в Судане, в которой погибло больше людей, чем в Газе и Украине вместе взятых. Стоит также вступиться за тысячи христиан, убитых в Нигерии", – написал он.

В августе МИД Польши выступил с решительным осуждением поведения израильских фанатов во время матча израильтян из клуба "Маккаби" против польского "Ракова" из Ченстоховой.