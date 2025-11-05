Молдовські соціалісти обіцяють відстоювати "Русский дом", якому загрожує закриття

Депутат-соціаліст і віцеспікер парламенту Молдови Влад Батринча розкритикував рішення уряду денонсувати угоду з Росією, внаслідок чого "Русский дом" у Кишиневі можуть закрити.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

Батринча сказав, що новий уряд "розриває культурну угоду між Молдовою і Росією, за якою понад 500 молодих людей з нашої країни отримали якісну освіту, зокрема в Москві".

"Це не має нічого спільного з війною (Росії проти України. – Ред.) і політичними проблемами. Культурне партнерство і діалог потрібні сьогодні і Молдові, і Європі, і всьому світу", – додав він.

Соціаліст назвав рішення молдовського уряду "атакою на культурне партнерство" та додав, що Партія соціалістів Молдови "юридично оскаржить" цей проєкт.

Напередодні повідомлялось, що Молдова зробила наступний крок до денонсації угоди з Росією про культурні центри, внаслідок чого у Кишиневі закриється "Русский дом".

Про закриття "Русского дома" у Кишиневі заговорили у лютому 2025 року після чергового інциденту з падінням на території Молдови російських БпЛА, якими атакували українські порти на Одещині.

Тоді в МЗС Молдови анонсували закриття російського культурного центру у Кишиневі, а міністр культури заявив, що відомство підготує проєкт про денонсацію угоди.