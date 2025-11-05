Молдовские социалисты обещают отстаивать "Русский дом", которому грозит закрытие

Депутат-социалист и вице-спикер парламента Молдовы Влад Батрынча раскритиковал решение правительства денонсировать соглашение с Россией, в результате чего "Русский дом" в Кишиневе могут закрыть.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

Батрынча сказал, что новое правительство "разрывает культурное соглашение между Молдовой и Россией, по которому более 500 молодых людей из нашей страны получили качественное образование, в частности в Москве".

"Это не имеет ничего общего с войной (России против Украины. – Ред.) и политическими проблемами. Культурное партнерство и диалог нужны сегодня и Молдове, и Европе, и всему миру", – добавил он.

Социалист назвал решение молдовского правительства "атакой на культурное партнерство" и добавил, что Партия социалистов Молдовы "юридически обжалует" этот проект.

Накануне сообщалось, что Молдова сделала следующий шаг к денонсации соглашения с Россией о культурных центрах, в результате чего в Кишиневе закроется "Русский дом".

О закрытии "Русского дома" в Кишиневе заговорили в феврале 2025 года после очередного инцидента с падением на территории Молдовы российских БПЛА, которыми атаковали украинские порты в Одесской области.

Тогда в МИД Молдовы анонсировали закрытие российского культурного центра в Кишиневе, а министр культуры заявил, что ведомство подготовит проект о денонсации соглашения.