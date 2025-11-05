Глава МЗС Німеччини розізлив однопартійців коментарями щодо ситуації в Сирії

Остання заява міністра закордонних справ Німеччини Йоганна Вадефуля щодо ситуації в Сирії викликала переполох у парламентській фракції керівного блоку ХДС/ХСС.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Die Welt.

На засіданні фракції політик ХДС підтвердив свою оцінку ситуації в країні і провів паралель між закінченням громадянської війни в Сирії та закінченням Другої світової війни.

"Сирія виглядає гірше, ніж Німеччина в 1945 році", – сказав Вадефуль на зустрічі у вівторок. При цьому він відкинув звинувачення в тому, що він занадто чутливо ставиться до ситуації. "Я не м'якотілий", – цитують його слова учасники зустрічі.

Тим не менш, Вадефуль, за підтримки канцлера Фрідріха Мерца, спробував під час зустрічі розвіяти будь-які непорозуміння щодо його висловлювань. Канцлер похвалив міністра за його поїздку на Близький Схід. Вони заявили, що сирійські злочинці мають бути депортовані якнайшвидше. Крім того, ХДС і ХСС мають намір зосередити особливу увагу на поверненні працездатних сирійців, які зараз не мають роботи в Німеччині. Під час зустрічі не відбулося жодних серйозних дебатів.

Однак після неї виникло обурення. Кілька учасників зустрічі висловили своє роздратування через порівняння з "Німеччиною 1945 року". Один з членів парламенту назвав виступ Вадефуля перед парламентською групою "жахливим" і "катастрофічним". Підтримка міністра закордонних справ у групі зменшується. Неофіційно деякі члени парламенту вже закликають до відставки Вадефуля.

Минулого четверга Вадефуль відвідав Харасту, зруйноване передмістя Дамаска в Сирії. Він висловив застереження щодо можливого повернення сирійських біженців з Німеччини, заявивши, що в цей час це "можливо лише в дуже обмеженій мірі", оскільки "велика частина інфраструктури" в Сирії була зруйнована. Щодо депортації злочинців міністр закордонних справ говорив про "дуже мало виняткових випадків", в яких це також було б можливим для Сирії.

Як повідомлялося, Мерц запросив тимчасового президента Сирії до Німеччини для обговорення депортацій.

Александер Тром, речник фракції ХДС/ХСС з питань внутрішньої політики, закликав до швидкої депортації до Сирії, зосередившись в першу чергу на безробітних та засуджених злочинцях.