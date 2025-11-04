У партії Мерца хочуть у першу чергу депортувати непрацевлаштованих сирійців

У Німеччині парламентська фракція керівного блоку ХДС/ХСС хоче підкріпити свою риторику щодо депортації до Сирії швидкими діями.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Die Welt.

Александер Тром, речник фракції з питань внутрішньої політики, закликав до швидкої депортації до Сирії, зосередившись, в першу чергу, на безробітних та засуджених злочинцях.

"Для ХДС і ХСС депортація до Сирії є пріоритетом", – заявив він.

"Нещодавній випадок із 22-річним підозрюваним у симпатіях до ІДІЛ, який нібито планував теракт у Берліні, демонструє, наскільки це правильно і важливо", – сказав політик.

Тром додав, що це справедливо і передбачено міжнародним законодавством про захист біженців, що шукачі притулку повинні повертатися до своїх країн, як тільки небезпека мине.

"Ми говоримо про тимчасовий захист. Громадськість очікує, що незабаром почнеться повернення до Дамаска. Ті, хто не працює тут, не інтегрований, скоює злочини або тільки недавно прибув, повинні повернутися додому першими", – заявив він.

Міністр закордонних справ Йоганн Вадефуль відкрито висловив сумнів, зважаючи на масові руйнування в Сирії, що велика кількість сирійських біженців добровільно повернеться туди в короткостроковій перспективі. "Для людей тут практично неможливо жити по-справжньому гідним життям", – сказав міністр під час візиту до Харасти, сильно зруйнованого передмістя Дамаска.

Міністр внутрішніх справ Александер Добріндт (ХСС) і канцлер Фрідріх Мерц (ХДС), однак, наполягають на депортації.

Як повідомлялося, Мерц запросив тимчасового президента Сирії до Німеччини для обговорення депортацій.

Добріндт раніше заявив, що уряд цього року хоче досягти угоди з Сирією про депортацію осіб, які просили про притулок, але їхні заяви відхилили.