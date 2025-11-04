Мерц запросив сирійського президента для розмов про депортації

Невдовзі після візиту міністра закордонних справ Німеччини Йоганна Вадефуля до Сирії канцлер Фрідріх Мерц запросив тимчасового президента країни до Німеччини.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Причиною запрошення є бажання Мерца обговорити з Ахмедом аль-Шараа депортацію сирійських злочинців з Німеччини.

"Громадянська війна в Сирії закінчилася. Зараз немає абсолютно ніяких підстав для надання притулку в Німеччині, і тому ми можемо почати з депортації", – сказав Мерц під час візиту в Гузум в Шлезвіг-Гольштейні.

Лідер ХДС пообіцяв, що Німеччина братиме участь у стабілізації ситуації в країні. Він також висловив упевненість, що значна частина сирійських біженців повернеться добровільно. Без них відновлення Сирії було б неможливим, сказав Мерц. Тих же, хто відмовився повернутися в країну, перебуваючи в Німеччині, "ми, звичайно, можемо депортувати найближчим часом", додав канцлер.

Мерц таким чином відреагував на заяву міністра закордонних справ Вадефуля. Під час візиту до Сирії він висловив сумнів, що, зважаючи на масові руйнування, спричинені багаторічною громадянською війною, велика кількість сирійських біженців добровільно повернеться туди в короткостроковій перспективі.

"Для людей тут практично неможливо жити по-справжньому гідним життям", – сказав міністр під час візиту до Харасти, сильно зруйнованого передмістя Дамаска.

За даними Федерального міністерства внутрішніх справ, у серпні в Німеччині перебувало 951 406 осіб з Сирії. З них 920 були зобов'язані покинути країну.

У Сирії багаторічний правитель Башар аль-Асад був повалений майже рік тому ісламістським ополченням на чолі з аль-Шараа. Він був призначений тимчасовим президентом і відтоді веде країну до відкритості та зближення із Заходом. За повідомленнями сирійських державних ЗМІ, він планує відвідати Вашингтон наступного тижня.

Раніше МВС Німеччини заявило, що короткострокові поїздки до Сирії призводитимуть до втрати права на захист у Німеччині для сирійських біженців.

Міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добріндт раніше заявив, що уряд цього року хоче досягти угоди з Сирією про депортацію осіб, які просили про притулок, але їхні заяви відхилили.

У березні Німеччина через 13 років перерви знову відкрила посольство у Сирії. Це сталось після повалення режиму Башара Асада.