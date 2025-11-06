СМИ: в Германии непублично обсуждают замену главы МИД в Германии

В Германии начали обсуждать возможную замену министра иностранных дел Йоханна Вадефуля после его неудачных высказываний.

Об этом стало известно изданию Bild, сообщает "Европейская правда".

Официально в ведомстве канцлера отвергают возможность замены главы МИД, однако в рядах Христианско-демократического союза такие обсуждения ведутся.

В этом контексте часто упоминается имя лидера фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Йенса Шпана, который уже ранее рассматривался как возможный кандидат на должность министра иностранных дел.

Также в качестве возможного кандидата на замену Вадефуля называют главу комитета по иностранным делам Армина Лашета. Однако, как отмечает Bild, Лашет раздражал Фридриха Мерца во время формирования кабинета министров своей чрезмерной агитацией в свою пользу.

Еще одним кандидатом называли Дэвида Макалистера, который возглавляет комитет по вопросам иностранных дел в Европарламенте. Однако он уже отказал Мерцу в просьбе присоединиться к правительству.

Также среди кандидатов звучали имена экспертов Юргена Хардта и Норберта Реттгена.

В то же время Bild отмечает, что замена главы МИД стала бы признанием канцлера, что он ошибся в вопросе назначения, и канцлер хотел бы этого избежать.

Однако издание видит в этом и преимущества для Мерца, ведь так он мог бы избавиться от некоторых проблем, которые сейчас затрудняют работу правительства.

Ранее стало известно, что последнее заявление по ситуации в Сирии вызвало переполох в парламентской фракции правящего блока ХДС/ХСС.

На заседании фракции политик ХДС провел параллель между окончанием гражданской войны в Сирии и окончанием Второй мировой войны.

"Сирия выглядит хуже, чем Германия в 1945 году", – сказал Вадефуль, что вызвало возмущение.

Сообщалось также, что Мерц пригласил временного президента Сирии в Германию для обсуждения депортаций.

Александер Тром, представитель фракции ХДС/ХСС по вопросам внутренней политики, призвал к быстрым депортациям в Сирию, сосредоточившись в первую очередь на безработных и осужденных преступниках.