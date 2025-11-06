В немецком Ганау обнаружили десятки свастик, нарисованных кровью, вероятно, человеческой

В немецком городе Ганау полицейские обнаружили десятки красных граффити со свастикой на автомобилях, стенах домов и почтовых ящиках.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ntv.

Несколько автомобилей, стены домов и почтовые ящики были разрисованы свастиками, нарисованными кровью, сообщает полиция. Житель района Ламбой обратился в полицию в среду вечером после того, как обнаружил на капоте своего автомобиля свастику из красноватой жидкости.

фото dpa

Впоследствии сотрудники полиции обнаружили около 50 случаев граффити в окрестностях: на автомобилях, стенах домов и почтовых ящиках, многие из которых содержали запрещенный символ.

По данным полиции, предварительный анализ красноватой жидкости показал, что вещество, скорее всего, является человеческой кровью.

Происхождение свастик пока неясно, и полиция пока не получала сообщений о пострадавших в связи с инцидентом.

Полиция обратилась за информацией и начала расследование по факту повреждения имущества и использования символики неконституционных организаций.

Напомним, в июле заместитель спикера парламента юго-западной немецкой земли Баден-Вюртемберг Даниэль Борн объявил об отставке после того, как признал, что нарисовал свастику на избирательном бюллетене.

А в 2023 году суд обязал члена городского совета города Баден-Баден выплатить штраф после того, как было установлено, что он нарисовал свастику на двух автомобилях с украинскими номерными знаками.