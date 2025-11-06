Прем'єр Грузії критикує ЄС за негативну оцінку у звіті про розширення

Грузинський прем’єр Іраклій Кобахідзе бідкається через "регрес європейського простору" на тлі того, що Єврокомісія негативно оцінила Грузію у своєму цьогорічному звіті про розширення.

Про це Кобахідзе заявив під час візиту у Шанхай, його цитує "Грузия Online", повідомляє "Європейська правда".

За словами очільника уряду, оцінка Єврокомісії "в цілому відображає трагічну ситуацію, що склалася в європейській бюрократії".

"Трагічна ситуація відбивається як на економічних, так і на політичних проблемах, які сьогодні виникли в ЄС, саме через європейську бюрократію, що призвела до втрати суверенітету", – вважає Кобахідзе.

Він висловив сподівання, що "ця трагічна ситуація зміниться".

"І постійний відкат, який переживає сьогодні європейський простір як у плані демократії, так і прав людини, економіки, буде повернений назад. Ми хочемо стати членом саме такого розвернутого ЄС, а не того ЄС, який бачимо сьогодні", – додав прем’єр Грузії.

Нагадаємо, Грузію найбільше серед інших країн-кандидатів критикували у представленому Єврокомісією пакеті звітів про розширення. Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що наразі Грузія є країною-кандидатом на членство в ЄС "лише за назвою".

Своєю чергою посол ЄС у Грузії Павел Герчинський заявив, що представлений Єврокомісією звіт має стати протверезним сигналом для влади Грузії.

У відповідь грузинське МЗС заявило, що доповідь ЄК використовується для "озвучення необґрунтованих негативних оцінок щодо Грузії та для подальших політичних спекуляцій".

Читайте також статтю "ЄвроПравди": Україну попередили, але не покарали. Як ЄС оцінив реформи та чого чекає від Києва.