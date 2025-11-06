Премьер Грузии критикует ЕС за негативную оценку в отчете о расширении

Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе жалуется из-за "регресса европейского пространства" на фоне того, что Еврокомиссия негативно оценила Грузию в своем нынешнем отчете о расширении.

Об этом Кобахидзе заявил во время визита в Шанхай, его цитирует "Грузия Online", сообщает "Европейская правда".

По словам главы правительства, оценка Еврокомиссии "в целом отражает трагическую ситуацию, сложившуюся в европейской бюрократии".

"Трагическая ситуация отражается как на экономических, так и на политических проблемах, которые сегодня возникли в ЕС, именно из-за европейской бюрократии, которая привела к потере суверенитета", – считает Кобахидзе.

Он выразил надежду, что "эта трагическая ситуация изменится".

"И постоянный откат, который переживает сегодня европейское пространство как в плане демократии, так и прав человека, экономики, будет возвращен назад. Мы хотим стать членом именно такого развернутого ЕС, а не того ЕС, который видим сегодня", – добавил премьер Грузии.

Напомним, Грузию больше всего среди других стран-кандидатов критиковали в представленном Еврокомиссией пакете отчетов о расширении. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что сейчас Грузия является страной-кандидатом на членство в ЕС "только по названию".

В свою очередь посол ЕС в Грузии Павел Герчинский заявил, что представленный Еврокомиссией отчет должен стать отрезвляющим сигналом для властей Грузии.

В ответ грузинский МИД заявил, что доклад ЕК используется для "озвучивания необоснованных негативных оценок в отношении Грузии и для дальнейших политических спекуляций".

