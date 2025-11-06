Правительство Бельгии оказалось под угрозой из-за бюджетных споров

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер в четверг попытался оказать давление на своих партнеров по правительству на фоне тупика, возникшего в попытке договориться о бюджете.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Де Вевер требовал от партнеров по коалиции согласиться на бюджет, предусматривающий сокращение расходов.

Де Вевер отправится на встречу с королем Бельгии Филиппом в 13:00, чтобы доложить об отсутствии прогресса и, возможно, подать заявление об отставке.

Окружение премьера признает, что он, скорее всего, не решится на этот шаг и не уйдет в отставку, но если тупик сохранится, это может погрузить страну в новый кризис.

Переговоры по новому бюджету затянулись уже на несколько месяцев, и ряд установленных самими участниками сроков не был соблюден.

Де Вевер заявляет, что сокращения необходимы для уменьшения огромного государственного долга Бельгии, одного из самых высоких в Европейском Союзе.

Он призывает к проведению ряда "исторических" реформ, направленных на либерализацию рынка труда Бельгии, сокращение высоких пособий по безработице и уменьшение расходов на пенсии.

"Бюджет ужасен, государственный долг ужасен, мы должны принять решительные меры" и "продолжить работу этого правительства", – заявил в понедельник министр обороны Тео Франкен.

Франкен, союзник Де Вевера по партии, настаивал, что было бы "безумием", если бы правительство развалилось из-за бюджетных споров, учитывая текущую геополитическую напряженность.

Но попытки добиться согласия между пятью различными партиями коалиции, в которую входят франкоязычные экономические либералы и нидерландскоязычные социалисты, относительно того, что нужно сделать, оказываются сложными.

Правые категорически против повышения налогов, а левые настаивают на том, чтобы сильнее ударить по богатым, а не сокращать социальные выплаты.

Ситуация с возможной отставкой Де Вевера также совпадает с непростым моментом на фоне того, как Бельгия столкнулась с серией инцидентов с неизвестными дронами.

В четверг премьер должен провести экстренное совещание по вопросам безопасности после того, как во вторник поздно вечером из-за непонятных полетов дронов было закрыто несколько бельгийских аэропортов.