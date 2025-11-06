Орбан похвастался фотографией с самолета, которым он летит к Трампу
Новости — Четверг, 6 ноября 2025, 13:09 —
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отправился в США с визитом, планируется его встреча с американским президентом.
Соответствующее сообщение Орбан сделал в Facebook, передает "Европейская правда".
"Америка, мы идем", – написал венгерский премьер.
Орбан прикрепил фото, на котором видна часть венгерской делегации.
Перед вылетом Орбан заявлял, что после переизбрания президента Трампа в венгерско-американских отношениях открылись новые перспективы.
"Первые десять месяцев этого года были первым этапом, когда мы исправили все то, от чего Венгрия и венгерско-американские отношения пострадали во время администрации Байдена", – отметил он.
"Сегодня мы едем в Вашингтон, чтобы открыть новую главу в венгерско-американских отношениях с президентом Трампом. Наша цель – развивать стратегическое партнерство, которое включает энергетические отношения, инвестиции, оборонное сотрудничество и консультации по поводу мира после российско-украинской войны. Мы работаем над соглашением, основанным на взаимной выгоде и на благо всех венгров", – заявил Орбан.
СМИ писали, что Венгрия готовит масштабное энергетическое предложение для США накануне визита премьер-министра Виктора Орбана в Вашингтон.
Как известно, президент США ожидает полного отказа Европы от российской нефти и газа. Недавно он ввел санкции против компаний "Роснефть" и "Лукойл".
После этого Орбан заявил, что его правительство работает над тем, чтобы обойти санкции.
Правительство Венгрии пытается убедить администрацию США, что ее статус страны, которая не имеет выхода к морю, не оставляет ей другого выбора, как полагаться на российскую нефть. Венгерские чиновники утверждают, что не могут решить эту проблему, несмотря на наличие альтернативного нефтепровода, который соединяет Венгрию с Адриатическим морем через Хорватию – о чем им напоминают и в европейских столицах.