Орбан похвастался фотографией с самолета, которым он летит к Трампу

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отправился в США с визитом, планируется его встреча с американским президентом.

Соответствующее сообщение Орбан сделал в Facebook, передает "Европейская правда".

"Америка, мы идем", – написал венгерский премьер.

Орбан прикрепил фото, на котором видна часть венгерской делегации.

Перед вылетом Орбан заявлял, что после переизбрания президента Трампа в венгерско-американских отношениях открылись новые перспективы.

"Первые десять месяцев этого года были первым этапом, когда мы исправили все то, от чего Венгрия и венгерско-американские отношения пострадали во время администрации Байдена", – отметил он.

"Сегодня мы едем в Вашингтон, чтобы открыть новую главу в венгерско-американских отношениях с президентом Трампом. Наша цель – развивать стратегическое партнерство, которое включает энергетические отношения, инвестиции, оборонное сотрудничество и консультации по поводу мира после российско-украинской войны. Мы работаем над соглашением, основанным на взаимной выгоде и на благо всех венгров", – заявил Орбан.

СМИ писали, что Венгрия готовит масштабное энергетическое предложение для США накануне визита премьер-министра Виктора Орбана в Вашингтон.

Как известно, президент США ожидает полного отказа Европы от российской нефти и газа. Недавно он ввел санкции против компаний "Роснефть" и "Лукойл".

После этого Орбан заявил, что его правительство работает над тем, чтобы обойти санкции.

Правительство Венгрии пытается убедить администрацию США, что ее статус страны, которая не имеет выхода к морю, не оставляет ей другого выбора, как полагаться на российскую нефть. Венгерские чиновники утверждают, что не могут решить эту проблему, несмотря на наличие альтернативного нефтепровода, который соединяет Венгрию с Адриатическим морем через Хорватию – о чем им напоминают и в европейских столицах.