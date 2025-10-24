Сікорський і політичний директор Орбана посперечались через російську нафту

Очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський та політичний директор прем’єра Угорщини Віктора Орбана Балаж Орбан влаштували публічну суперечку щодо російської нафти, яку Угорщина не бажає припиняти купувати.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Після того як Сікорський заступився за підозрюваного у підриві "Північних потоків" і прямо висловив надію, що українські сили оборони "доб’ють" нафтопровід "Дружба", Балаж Орбан назвав це "найнижчим дном провоєнної істерії", та заявив, що навіть якщо один польський міністр хоче "помножити на нуль" відносини між країнами, то все одно Польща та Угорщина "споріднені історичною дружбою та є союзниками".

Сікорський у відповідь зауважив, що Угорщина може майже за такою ж ціною купити іншу нафту і отримувати її через нафтопровід з Хорватії, та не давати Росії гроші на фінансування війни.

"Якщо ви такий експерт, то точно знаєте, що хорватський нафтопровід працює у кращому разі дві години. Я радий, що ви також фахівець з енергетики", – відповів політичний директор Орбана.

"Вам і Єврокомісія, і Хорватія неодноразово казали, що ви можете отримувати усі необхідні обсяги нафти через південний маршрут. Будь ласка, послухайтесь президента Трампа і припиніть фінансувати Путіна", – написав у відповідь очільник МЗС Польщі.

Президент США Дональд Трамп, нагадаємо, очікує повної відмови Європи від російської нафти і газу.

Перед цим Сікорський також публічно сперечався на цю тему з очільником МЗС Угорщини Петером Сійярто. Також він поглузував з Сійярто у відповідь на те, що йому не сподобались погрози посадити літак з Путіним.