В Грузии Саакашвили и других лидеров оппозиции обвиняют в призывах к свержению власти

Прокуратура Грузии возбудила уголовное дело против бывшего президента Михеила Саакашвили и еще семи лидеров оппозиции, среди которых Георгий Вашадзе, Ника Гварамия, Ника Мелия, Зураб Джапаридзе, Элене Хоштария, Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе.

Об этом сообщает Sova, пишет "Европейская правда".

Главный прокурор Грузии Георгий Гваракидзе рассказал, что согласно расследованию, проведенному совместно прокуратурой, Службой госбезопасности и МВД, дело касается преступлений, совершенных против государства.

Среди преступлений, которые вменяют Саакашвили и другим лидерам оппозиции, в частности:

саботаж;

содействие иностранному государству во враждебной деятельности;

финансирование деятельности, направленной против конституционного строя Грузии и соображений национальной безопасности;

призывы к изменению конституционного строя Грузии путем насилия или свержения государственной власти.

Гваракидзе отметил, что после начала войны в Украине, чтобы избежать возможного конфликта с Россией, власти Грузии отказались от введения экономических санкций.

В связи с этим лидеры некоторых оппозиционных партий в ущерб государственным интересам Грузии предоставляли представителям иностранных государств информацию об импорте нефтепродуктов в Грузию, а также о ситуации в военной сфере Грузии, которая находилась в их распоряжении или была вымышленной.

"Кроме того, Элене Хоштария, Зураб Гирчи Джапаридзе и Георгий Вашадзе периодически предоставляли информацию и документальные материалы, включая списки лиц, занятых на государственной службе, представителям иностранных государств для введения санкций. В результате около 300 граждан Грузии, включая политических деятелей, государственных служащих и некоторых бизнесменов, подверглись санкциям со стороны различных стран", – отметил главный прокурор Грузии.

По его словам, в октябре 2024 года, после поражения оппозиционных партий на парламентских выборах, Джапаридзе, Вашадзе, Хоштария, Гварамия, Мелия и Хазарадзе публично призвали к революции, свержению власти, коллапсу властных структур, пикетированию государственных зданий и физическим столкновениям с правоохранительными органами.

"С целью мобилизации, сбора и участия в насильственных действиях бывший президент Грузии Михеил Саакашвили, используя свою личную страницу в социальной сети, а также в видеообращениях, циркулирующих в СМИ, призвал сторонников к незаконным и насильственным действиям, с которыми необходимо бороться и агрессивно сопротивляться", – сказал прокурор.

Как следствие, Саакашвили предъявят обвинения по статье 317 Уголовного кодекса Грузии – по факту призывов к насильственному изменению конституционного строя Грузии или свержению государственной власти; Зурабу Гирчи Джапаридзе и Георгию Вашадзе – в саботаже и содействии иностранным государствам во враждебной деятельности; Элене Хоштария – по факту диверсии, предоставление материальных ресурсов для этого преступления и содействие иностранному государству во враждебной деятельности; Гварамии, Мелии, Хазарадзе и Джапаридзе – по факту диверсии.

Как сообщала "Европейская правда", 30 октября "Грузинская мечта" подала в Конституционный суд иск с требованием запретить три оппозиционные партии: "Национальное движение", "Сильная Грузия – Лело", "Коалиция за изменения".

В ПАСЕ предостерегли Грузию от установления "однопартийной диктатуры".

Обещание привлечь к ответственности представителей бывшей власти стало центральным в предвыборной кампании "Грузинской мечты" в прошлом году. Тогда же в партии также обещали запретить "Нацдвижение" и другие потенциально связанные с ним силы.