У Британії помилково звільнений злочинець сам повернувся до в’язниці

У Британії другий ув’язнений з тих, кого помилково відпустили з пенітенціарного закладу, сам повернувся до в’язниці.

Про це повідомляє The Guardian, пише "Європейська правда".

35-річний Вільям Сміт, засуджений до 45 місяців позбавлення волі за численні шахрайські злочини, після помилкового звільнення сам повернувся до в’язниці Вондсворт на південному заході Лондона.

У понеділок 3 листопада Сміту оголосили вирок і того ж дня відпустили з в’язниці – через те, що з суду помилково повідомили, що у нього відстрочений термін.

Поліція графства Суррей оголосила про його розшук, але чоловік у підсумку сам повернувся.

Окрім нього, шукають також громадянина Алжиру, якого помилково відпустили ще 29 жовтня. Про помилку стало відомо аж через тиждень.

Кількість випадків помилкового звільнення ув’язнених за рік зросла більш як удвічі. У неофіційних коментарях джерела кажуть, що це частково пов’язано з переповненістю закладів позбавлення волі.