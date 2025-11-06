В Британии ошибочно освобожденный преступник сам вернулся в тюрьму

В Британии второй заключенный из тех, кого ошибочно отпустили из пенитенциарного учреждения, сам вернулся в тюрьму.

Об этом сообщает The Guardian, пишет "Европейская правда".

35-летний Уильям Смит, приговоренный к 45 месяцам лишения свободы за многочисленные мошеннические преступления, после ошибочного освобождения сам вернулся в тюрьму Вондсворт на юго-западе Лондона.

В понедельник 3 ноября Смиту объявили приговор и в тот же день отпустили из тюрьмы – из-за того, что из суда ошибочно сообщили, что у него отсроченный срок.

Полиция графства Суррей объявила о его розыске, но мужчина в итоге сам вернулся.

Кроме него, ищут также гражданина Алжира, которого ошибочно отпустили еще 29 октября. Об ошибке стало известно только через неделю.

Количество случаев ошибочного освобождения заключенных за год выросло более чем вдвое. В неофициальных комментариях источники говорят, что это частично связано с переполненностью учреждений лишения свободы.