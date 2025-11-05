У Британії випадково звільнили з в’язниці вже другого іноземного злочинця

Британська поліція розшукує другого іноземного злочинця, якого минулого тижня випадково звільнили з в'язниці.

Про це пише Bloomberg, передає "Європейська правда".

За повідомленням, опублікованим у середу, 5 листопада, лондонська поліція отримала інформацію про те, що 24-річний алжирський ув'язнений "був помилково звільнений" з в'язниці Вандсворт шість днів тому.

"Поліцейські проводять термінові розслідування, щоб знайти його і повернути під варту", – заявила поліція.

Ця помилка сталася після того, як Хадуш Кебату, засуджений за сексуальні злочини, якого також помилково звільнили, був депортований до Ефіопії минулого тижня після повторного арешту.

Як пише агентство, ця помилка викликала бурхливі дебати в Палаті громад у середу, коли Джеймс Картлідж з Консервативної партії п'ять разів запитував віцепрем'єр-міністра Девіда Леммі, чи може він запевнити громадськість, що після справи Кебату жоден шукач притулку не був випадково звільнений.

Леммі, який заміняв Стармера на щотижневій сесії запитань до прем'єр-міністра, відмовився відповідати, в якийсь момент сказавши Картліджу: "Візьми себе в руки, чоловіче".

Пізніше Леммі виступив із заявою, в якій висловив обурення з приводу звільнення і підтвердив, що запровадив "найсуворіші заходи контролю, щоб покласти край таким провалам.

"Я абсолютно обурений і вражений помилковим звільненням іноземного злочинця, якого розшукує поліція. Столична поліція проводить термінове розшук, і мої співробітники працювали всю ніч, щоб повернути його до в'язниці. Жертви заслуговують на краще, а громадськість заслуговує на відповіді", – додав він.

Нагадаємо, нещодавно з Британії депортували мігранта, справа якого викликала насильницькі протести біля готелю The Bell.

38-річний Хадуш Герберсласі Кебату був засуджений у вересні до 12 місяців ув'язнення за сексуальне насильство над 14-річною дівчинкою та жінкою.

24 жовтня його випадково звільнили з в'язниці, після триденних пошуків його знайшли і затримали. Після цього Кебату вирішили депортувати.

Після цього британські ЗМІ писали, що країна виплатила мігранту 500 фунтів стерлінгів за депортацію до Ефіопії.