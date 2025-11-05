У Британії розшукують ще одного випадково звільненого злочинця

Британська поліція провела ще два обшуки в середу, 5 листопада, після того, як стало відомо, що минулого тижня було помилково звільнено двох ув'язнених.

Про це пише AP, передає "Європейська правда".

Спершу стало відомо про те, що британська поліція розшукує другого іноземного злочинця, якого минулого тижня випадково звільнили з в'язниці.

Пізніше стало відомо про те, що правоохоронці розшукують ще одного випадково звільненого.

Лондонська міська поліція заявила, що 24-річний Брагім Каддур-Шеріф був помилково звільнений 29 жовтня, а поліція графства Суррей, на південному заході столиці, заявила, що розшукує 35-річного Вільяма Сміта, який також був випадково звільнений у понеділок.

Про звільнення Каддура-Шеріфа йому стало відомо лише у вівторок, 4 листопада, через шість днів після помилкового звільнення чоловіка, який легально в'їхав до Британії в 2019 році, але прострочив термін перебування і перебував на початковій стадії процесу депортації.

Каддур-Шеріф – громадянин Алжиру, який відбував покарання за незаконне проникнення з метою крадіжки. За даними правоохоронців, він також є зареєстрованим сексуальним злочинцем, засудженим рік тому за непристойну поведінку.

Тим часом поліція Суррея повідомила, що Сміт був засуджений у понеділок, 3 листопада, до 45 місяців за численні шахрайські злочини і був випадково звільнений того ж дня.

Нагадаємо, нещодавно з Британії депортували мігранта, справа якого викликала насильницькі протести біля готелю The Bell.

38-річний Хадуш Герберсласі Кебату був засуджений у вересні до 12 місяців ув'язнення за сексуальне насильство над 14-річною дівчинкою та жінкою.

24 жовтня його випадково звільнили з в'язниці, після триденних пошуків його знайшли і затримали. Після цього Кебату вирішили депортувати.

Після цього британські ЗМІ писали, що країна виплатила мігранту 500 фунтів стерлінгів за депортацію до Ефіопії.