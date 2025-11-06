В Бельгии Совет по нацбезопасности определился с мерами в ответ на инциденты с дронами

В Бельгии по итогам заседания Совета по вопросам национальной безопасности решили усилить полномочия Национального центра воздушной безопасности (NASC) в ответ на серию инцидентов с дронами.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил министр обороны Тео Франкен, которого цитирует VRT.

Франкен отметил, что "все службы безопасности вместе должны иметь общую картину воздушного пространства", поэтому NASC должен это обеспечить.

Он также отметил, что на заседании обсуждался вопрос мер противодействия дронам. Сейчас министр дорабатывает этот вопрос, чтобы завтра подать его на рассмотрение правительства.

"Между тем нельзя допускать вражеских дронов на нашу территорию и над нашими военными базами. Задачи и указания четкие: если есть возможность, мы их сбиваем", – подчеркнул Франкен.

Напомним, во вторник поздно вечером из-за непонятных полетов дронов было закрыто несколько бельгийских аэропортов.

В тот же день стало известно о дронах вблизи военно-воздушной базы Кляйне-Брогель на востоке Бельгии.

А уже в среду местная полиция бельгийского Остенде получила несколько сообщений о беспилотнике, замеченном над центром города.

Бельгийские спецслужбы считают, что за серией недавних инцидентов с дронами стоит иностранное государство – вероятнее всего Россия.