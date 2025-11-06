У бельгійському Остенде зафіксували невідомий дрон, НАТО пропонує країні допомогу

Місцева поліція бельгійського Остенде в середу ввечері отримала кілька повідомлень про безпілотник, помічений над центром міста близько 19:00.

Це підтвердила речниця поліції Еліне Гоемінне, передає "Європейська правда" з посиланням на RTBF.

Кадри з безпілотником будуть ретельно вивчені, "як і у випадку з усіма іншими повідомленнями такого типу", повідомила речниця.

Це лише останній інцидент у серії схожих випадків появи невідомих безпілотників над бельгійськими містами і військовими об'єктами країни.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте обговорив з міністром оборони Бельгії Тео Франкеном ці інциденти. Згідно з повідомленням речниці Альянсу, Франкен поінформував Рютте про нещодавні випадки виявлення безпілотників у Бельгії, і "союзники пропонують підтримку у вирішенні цієї проблеми".

Офіс міністра відмовився уточнити характер цієї підтримки.

Засідання Ради національної безпеки, присвячене загрозі безпілотників, заплановане на четвер о 10:00 ранку.

Бельгійські спецслужби вважають, що за серією недавніх інцидентів з дронами, які порушили повітряний рух і військові операції, стоїть іноземна держава – найімовірніше Росія.

Нагадаємо, у вівторок через невідомі безпілотники призупинили роботу аеропорти Брюсселя та Льєжа.

Того ж дня стало відомо про дрони поблизу військово-повітряної бази Кляйне-Брогель на сході Бельгії.