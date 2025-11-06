У Чехії проукраїнський уряд Фіали йде у відставку

Уряд прем'єр-міністра Чехії Петра Фіали, лідера Громадянської демократичної партії (ODS), затвердив свою відставку на засіданні у четвер.

Про це пише Radio Prague International, передає "Європейська правда".

Кабінет міністрів йде у відставку після установчих зборів новообраної Палати депутатів.

За чеською конституцією, президент Петр Павел прийме відставку уряду Фіали, а нинішні міністри будуть уповноважені продовжувати виконувати свої обов'язки на тимчасовій основі до призначення нового уряду.

Лідер ANO Андрей Бабіш веде переговори про формування наступного кабінету з ультраправою SPD і "Автомобілістами" від імені президента. Фіала повідомив журналістам, що 6 листопада особисто передасть заяву відставку президенту.

Нагадаємо, 3 листопада ANO Бабіша, "Свобода і пряма демократія" (SPD) та "Автомобілісти за себе" підписали коаліційну угоду.

Після цього у Чехії зібрався на перше засідання новий склад Палати представників, обраний на виборах 3-4 жовтня.

5 листопада Нижня палата парламенту Чехії, Палата депутатів, на засіданні обрала спікером Томіо Окамуру – лідера правої популістської партії SPD, що має увійти до майбутньої урядової коаліції.

