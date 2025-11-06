В Чехии проукраинское правительство Фиалы идет в отставку

Правительство премьер-министра Чехии Петра Фиалы, лидера Гражданской демократической партии (ODS), утвердило свою отставку на заседании в четверг.

Об этом пишет Radio Prague International, передает "Европейская правда".

Кабинет министров уходит в отставку после учредительного собрания новоизбранной Палаты депутатов.

Согласно чешской конституции, президент Петр Павел примет отставку правительства Фиалы, а нынешние министры будут уполномочены продолжать исполнять свои обязанности на временной основе до назначения нового правительства.

Лидер ANO Андрей Бабиш ведет переговоры о формировании следующего кабинета с ультраправой SPD и "Автомобилистами" от имени президента. Фиала сообщил журналистам, что 6 ноября лично передаст заявление об отставке президенту.

Напомним, 3 ноября ANO Бабиша, "Свобода и прямая демократия" (SPD) и "Автомобилисты за себя" подписали коалиционное соглашение.

После этого в Чехии собрался на первое заседание новый состав Палаты представителей, избранный на выборах 3-4 октября.

5 ноября Нижняя палата парламента Чехии, Палата депутатов, на заседании избрала спикером Томио Окамуру – лидера правой популистской партии SPD, которая должна войти в будущую правительственную коалицию.

