У ЄС відреагували на наказ Путіна вивчити підготовку до ядерних випробувань

Європейський Союз закликав Росію утриматись від кроків, які можуть знизити поріг ядерної конфронтації, на тлі доручення Владіміра Путіна дослідити можливість відновлення ядерних випробувань.

Як пише "Європейська правда", про це на брифінгу у четвер сказав речник Єврокомісії із зовнішньополітичних питань Ануар Ель-Ануні.

За словами Ель-Ануні, ЄС негативно оцінює останні російські випробування ракети з ядерним двигуном, яка "може вивільняти радіоактивні матеріали під час випробувань або експлуатації".

"Говорячи ширше, Росія повинна утримуватися від кроків, які можуть негативно вплинути на поріг використання ядерної зброї. Росія повинна дотримуватися своїх міжнародних зобов'язань, включно з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї, разом з усіма лідерами п'яти ядерних держав", – додав він.

Речник сказав, що Євросоюз також закликає Росію утриматися від ядерних погроз, а всі ядерні держави – "утриматися від дій, які можуть спровокувати нову гонку озброєнь, оскільки така поведінка підриває глобальну стабільність і досягнутий значними зусиллями прогрес у скороченні ядерних озброєнь з кінця Холодної війни".

Наприкінці жовтня президент США Дональд Трамп доручив Пентагону негайно відновити проведення випробувань ядерної зброї.

Заява Трампа про ядерну зброю пролунала на тлі вихвалянь господаря Кремля Владіміра Путіна випробуваннями крилатої ракети "Бурєвєснік" з ядерною енергетичною установкою.

У середу господар Кремля Владімір Путін доручив почати підготовку до потенційних випробувань ядерної зброї після зʼясування того, що в цьому напрямку робитимуть США.