Европейский Союз призвал Россию воздержаться от шагов, которые могут снизить порог ядерной конфронтации, на фоне поручения Владимира Путина изучить возможность возобновления ядерных испытаний.

Как пишет "Европейская правда", об этом на брифинге в четверг сказал спикер Еврокомиссии по внешнеполитическим вопросам Ануар Эль-Ануни.

По словам Эль-Ануни, ЕС негативно оценивает последние российские испытания ракеты с ядерным двигателем, которая "может высвобождать радиоактивные материалы во время испытаний или эксплуатации".

"Говоря шире, Россия должна воздерживаться от шагов, которые могут негативно повлиять на порог использования ядерного оружия. Россия должна соблюдать свои международные обязательства, включая Договор о нераспространении ядерного оружия, вместе со всеми лидерами пяти ядерных держав", – добавил он.

Спикер сказал, что Евросоюз также призывает Россию воздержаться от ядерных угроз, а все ядерные державы – "воздерживаться от действий, которые могут спровоцировать новую гонку вооружений, поскольку такое поведение подрывает глобальную стабильность и достигнутый значительными усилиями прогресс в сокращении ядерных вооружений с конца Холодной войны".

В конце октября президент США Дональд Трамп поручил Пентагону немедленно возобновить проведение испытаний ядерного оружия.

Заявление Трампа о ядерном оружии прозвучало на фоне хвастовства хозяина Кремля Владимира Путина испытаниями крылатой ракеты "Буревестник" с ядерной энергетической установкой.

В среду хозяин Кремля Владимир Путин поручил начать подготовку к потенциальным испытаниям ядерного оружия после выяснения того, что в этом направлении будут делать США.