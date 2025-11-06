Суд у Польщі відхилив позов проти Дуди за резонансний коментар

Суд у Польщі відхилив поданий проти експрезидента Анджея Дуди позов через його висловлювання щодо фільму Агнешки Голланд "Зелений кордон" про гібридну міграційну кризу на кордоні з Білоруссю.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Окружний суд Варшави відхилив позов керівника Центру моніторингу расистської і ксенофобської поведінки Конрада Дулковського щодо висловлювання Анджея Дуди про фільм "Зелений кордон". Дуда на той час ще був президентом.

Фільм розповідає, як люди з Близького Сходу й Африки намагаються потрапити у ЄС через білоруський кордон, і як білоруська пропаганда заманює мігрантів на цей шлях.

"Той факт, що пані Голланд таким чином показує польських службовців, які виконують свою роботу для польського суспільства, для безпеки всіх нас, безпеки Польщі, то я не дивуюсь, що офіцери Прикордонної служби, які подивилися цей фільм, використовували гасло "Тільки свині сидять в кінотеатрі", – сказав тоді Дуда.

Суддя Агнєшка Оніхімовська пояснила відхилення позову, серед іншого, тим, що слова Анджея Дуди не можна розцінювати як такі, що однозначно адресувалися позивачу Дулковському.

Як відомо, від міграційного тиску на кордоні з Білоруссю, через яку до ЄС намагаються потрапити громадяни третіх країн, потерпають усі її європейські сусіди з літа 2021 року.

Режим Лукашенка посприяв створенню такої ситуації після реакції ЄС на примусову посадку у Мінську транзитного авіарейсу під надуманим приводом задля арешту опозиційного блогера Романа Протасевича.