Суд в Польше отклонил иск против Дуды за резонансный комментарий

Суд в Польше отклонил поданный против экс-президента Анджея Дуды иск из-за его высказываний относительно фильма Агнешки Холланд "Зеленая граница" о гибридном миграционном кризисе на границе с Беларусью.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Окружной суд Варшавы отклонил иск руководителя Центра мониторинга расистского и ксенофобского поведения Конрада Дулковского относительно высказывания Анджея Дуды о фильме "Зеленая граница". Дуда в то время еще был президентом.

Фильм рассказывает, как люди с Ближнего Востока и Африки пытаются попасть в ЕС через белорусскую границу и как белорусская пропаганда заманивает мигрантов на этот путь.

"Тот факт, что госпожа Холланд таким образом показывает польских служащих, которые выполняют свою работу для польского общества, для безопасности всех нас, безопасности Польши, то я не удивляюсь, что офицеры Пограничной службы, которые посмотрели этот фильм, использовали лозунг "Только свиньи сидят в кинотеатре", - сказал тогда Дуда.

Судья Агнешка Онихимовская объяснила отклонение иска, среди прочего, тем, что слова Анджея Дуды нельзя расценивать как такие, которые однозначно адресовались истцу Дулковскому.

Как известно, от миграционного давления на границе с Беларусью, через которую в ЕС пытаются попасть граждане третьих стран, страдают все ее европейские соседи с лета 2021 года.

Режим Лукашенко поспособствовал созданию такой ситуации после реакции ЕС на принудительную посадку в Минске транзитного авиарейса под надуманным предлогом для ареста оппозиционного блогера Романа Протасевича.