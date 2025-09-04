Литовські прикордонники за добу перехопили рекордну кількість нелегалів з Білорусі

У Литві співробітники Служби охорони державного кордону (СОДК) за минулу добу запобігли 55 спробам незаконного перетину литовсько-білоруського кордону.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

За даними прикордонного відомства, це рекордна добова кількість перехоплених мігрантів цього року.

Представник прикордонної служби Гедрюс Мішутіс розповів, що до Литви намагалися проникнути чотири групи мігрантів.

Зокрема, у середу ввечері у Варенському та Лаздійському районах запобігли проникненню в країну 38 нелегальних мігрантів.

"Ще одна група була затримана ввечері в Ігналінському районі. Мігранти були зафіксовані, затримані, проведені індивідуальні перевірки, після чого особи були повернуті до Білорусі", – сказав Мішутіс.

Нещодавно у Польщі попередили, що міграційний тиск на кордоні з Білоруссю знову посилюється.

Зокрема, повідомляли, що польський солдат був поранений в результаті інциденту з нелегальними мігрантами на кордоні з Білоруссю.