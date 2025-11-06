Посол Німеччини повернувся до Грузії після консультацій у Берліні

Посол Німеччині в Грузії Петер Фішер повернувся назад до Тбілісі після того, як його відкликали на консультації.

Про це Міністерство закордонних справ Німеччини повідомило у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

19 жовтня МЗС Німеччини оголосило про відкликання свого посла в Грузії – одного з відвертих критиків нинішньої грузинської влади.

Тоді німецьке МЗС вказало, що грузинське керівництво "протягом багатьох місяців агітує проти ЄС, а також проти посла Німеччини особисто".

У четвер, 6 листопада, німецьке зовнішньополітичне відомство заявило, що Фішер повернувся до Грузії після консультацій у Берліні.

"Він продовжить свою віддану роботу там за нашої повної підтримки", – додали у заяві.

Посол Німеччини у Грузії Петер Фішер регулярно критикує антиєвропейський курс "Грузинської мрії" і попереджає про можливі наслідки для країни.

У вересні через це його викликали до Міністерства закордонних справ Грузії.