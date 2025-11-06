Посол Германии вернулся в Грузию после консультаций в Берлине

Посол Германии в Грузии Петер Фишер вернулся в Тбилиси после того, как его отозвали для консультаций.

Об этом Министерство иностранных дел Германии сообщило в социальной сети Х, передает "Европейская правда".

19 октября МИД Германии объявил об отзыве своего посла в Грузии – одного из откровенных критиков нынешней грузинской власти.

Тогда немецкий МИД указал, что грузинское руководство "на протяжении многих месяцев агитирует против ЕС, а также против посла Германии лично".

В четверг, 6 ноября, немецкое внешнеполитическое ведомство заявило, что Фишер вернулся в Грузию после консультаций в Берлине.

"Он продолжит свою преданную работу там при нашей полной поддержке", – добавили в заявлении.

Посол Германии в Грузии Петер Фишер регулярно критикует антиевропейский курс "Грузинской мечты" и предупреждает о возможных последствиях для страны.

В сентябре из-за этого его вызвали в Министерство иностранных дел Грузии.