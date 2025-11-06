Новый спикер парламента Чехии приказал снять с здания флаг Украины

Новый председатель нижней палаты чешского парламента, Палаты депутатов Чехии, Томио Окамура в четверг приказал снять с парламентского здания флаг Украины, который висел там в знак солидарности с 2022 года.

Как пишет "Европейская правда", процессом он похвастался на Х.

На видео видно, как лидер правопопулистской партии SPD держит лестницу для мужчины, который снимает флаг Украины с фасада парламента Чехии.

Právě jsem nechal sundat ukrajinskou vlajku z budovy Poslanecké sněmovny pic.twitter.com/1dcxVrbAQs – Tomio Okamura (@tomio_cz) November 6, 2025

"Это определенный символ. Украинский флаг сняли со здания чешской Палаты депутатов по моему указанию, и это заняло несколько секунд", – сказал спикер в комментарии порталу iDNES.

SPD вела свою предвыборную кампанию под лозунгом уборки украинских флагов со зданий государственных органов власти и учреждений.

Лидер SPD Томио Окамура во время предвыборной кампании допустил ряд других антиукраинских заявлений, в частности об ограничении прав украинских беженцев в Чехии и прекращении военной поддержки Украины.

В среду Окамуру избрали спикером Палаты депутатов Чехии в соответствии с коалиционным соглашением между его партией SPD, правыми "Автомобилистами" и движением ANO.

