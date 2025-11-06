Качка: зустріч Трампа й Орбана може вплинути на угорське вето щодо руху України в ЄС

Віцепремʼєр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка вважає, що блокування Угорщиною євроінтеграційного руху України може бути порушене на зустрічі Віктора Орбана й Дональда Трампа.

Як пише "Європейська правда", про це Качка сказав під час спілкування з журналістами в четвер, відповідаючи на запитання "Укрінформу".

За словами віцепремʼєра, для України важливе розуміння з боку США того, чому потрібна згода Угорщини на відкриття переговорів про вступ Києва до ЄС.

"З нашого боку цьому було приділено досить багато уваги, і президент Зеленський про це говорив. Чи це питання (зняття угорського вето – Ред.) буде порушуватися під час розмови (Трампа і Орбана – Ред.)? Є очікування, що буде", – сказав він.

Водночас Качка додав, що йдеться про двосторонню зустріч американського і угорського лідерів, і "все одно все залежить від прямого діалогу" України та Угорщини.

"Це (зустріч Трампа і Орбана – Ред.) може допомогти, позиція лідерів держав-членів ЄС, які ближчі ідеологічно з Орбаном, теж може допомогти. Наше завдання – відпрацювати по всіх цих фронтах. Повірте, ми про це говорили навіть з японським урядом", – сказав віцепремʼєр.

Цього тижня президент України Володимир Зеленський розповів, що просив президента США посприяти із впливом на прем’єра Угорщини Віктора Орбана, який блокує рух України до ЄС.

Як відомо, Віктор Орбан і Дональд Трамп мають зустрітися у Вашингтоні 7 листопада.