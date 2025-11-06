Качка: встреча Трампа и Орбана может повлиять на венгерское вето на движение Украины в ЕС

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка считает, что блокирование Венгрией евроинтеграционного движения Украины может быть нарушено на встрече Виктора Орбана и Дональда Трампа.

Как пишет "Европейская правда", об этом Качка сказал во время общения с журналистами в четверг, отвечая на вопрос "Укринформа".

По словам вицепремьера, для Украины важно понимание со стороны США того, почему нужно согласие Венгрии на открытие переговоров о вступлении Киева в ЕС.

"С нашей стороны этому было уделено достаточно много внимания, и президент Зеленский об этом говорил. Будет ли этот вопрос (снятие венгерского вето – Ред.) подниматься во время разговора (Трампа и Орбана – Ред.)? Есть ожидания, что будет", – сказал он.

В то же время Качка добавил, что речь идет о двусторонней встрече американского и венгерского лидеров, и "все равно все зависит от прямого диалога" Украины и Венгрии.

"Это (встреча Трампа и Орбана – Ред.) может помочь, позиция лидеров государств-членов ЕС, которые ближе идеологически к Орбану, тоже может помочь. Наша задача – отработать по всем этим фронтам. Поверьте, мы об этом говорили даже с японским правительством", – сказал вице-премьер.

На этой неделе президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что просил президента США посодействовать с влиянием на премьера Венгрии Виктора Орбана, который блокирует движение Украины в ЕС.

Как известно, Виктор Орбан и Дональд Трамп должны встретиться в Вашингтоне 7 ноября.