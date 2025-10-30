У Орбана кажуть, що він зустрінеться з Трампом 7 листопада

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан має зустрітися з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі 7 листопада.

Як повідомляє Index, про це заявив керівник апарату Орбана Гергей Гуяш, пише "Європейська правда".

Гуяш заявив, що угорський прем’єр має зустрітися з Дональдом Трампом у Білому домі 7 листопада. Це на день раніше, аніж дата, яку раніше неофіційно дізналися ЗМІ.

Посадовець зазначив, що між угорською та американською стороною вже тривалий час йдуть перемовини з низки питань і метою візиту буде досягнення домовленостей про співпрацю в енергетичній, військовій, економічній та фінансовій сфері.

"Зустріч дасть можливість двом лідерам обмінятися думками про можливі шляхи досягнення миру та обговорити план дій, що приведе до американсько-російської зустрічі та, як наслідок, припинення російсько-української війни", – додав керівник апарату Орбана.

Одним з гострих питань під час зустрічі, ймовірно, буде питання купівлі Угорщиною російських енергоресурсів, від яких вона не хоче відмовлятися.

Як відомо, президент США очікує повної відмови Європи від російської нафти і газу. Нещодавно він запровадив санкції проти компаній "Роснефть" і "Лукойл".

Після цього Орбан заявив, що його уряд працює над тим, аби обійти санкції.

Уряд Угорщини намагається переконати адміністрацію США, що її статус країни, яка не має виходу до моря, не залишає їй іншого вибору, як покладатися на російську нафту. Угорські посадовці стверджують, що не можуть вирішити цю проблему, попри наявність альтернативного нафтопроводу, який з'єднує Угорщину з Адріатичним морем через Хорватію – про що їм нагадують і в європейських столицях.