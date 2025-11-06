У Франції чоловік знайшов у саду золотий скарб під час копання басейну

Чоловік виявив золоті злитки та монети на суму близько 700 тисяч євро під час копання басейну у своєму саду у Франції.

Про це повідомила місцева влада у четвер, 6 листопада, цитує Reuters, передає "Європейська правда".

Чоловік, ім'я якого не називається, знайшов скарб у своєму будинку в місті Невіль-сюр-Сон поблизу Ліона в травні і повідомив про це до Регіонального управління з питань культури.

Представник місцевої влади Невіль-сюр-Сон повідомив, що французькі посадовці вирішили, що він може залишити скарб собі, оскільки не було жодних ознак того, що це археологічна знахідка.

Не було жодних підказок про те, як скарб туди потрапив, а попередній власник землі помер.

