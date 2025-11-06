Во Франции мужчина нашел в саду золотое сокровище во время рытья бассейна
Мужчина обнаружил золотые слитки и монеты на сумму около 700 тысяч евро во время рытья бассейна в своем саду во Франции.
Об этом сообщили местные власти в четверг, 6 ноября, цитирует Reuters, передает "Европейская правда".
Мужчина, имя которого не называется, нашел сокровище в своем доме в городе Невиль-сюр-Сон недалеко от Лиона в мае и сообщил об этом в Региональное управление по вопросам культуры.
Представитель местных властей Невиль-сюр-Сон сообщил, что французские чиновники решили, что он может оставить сокровище себе, поскольку не было никаких признаков того, что это археологическая находка.
Не было никаких подсказок о том, как сокровище туда попало, а предыдущий владелец земли умер.
