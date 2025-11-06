Депутатам "АдГ" запретили встречаться с Медведевым в Сочи

Группа политиков ультраправой "Альтернативы для Германии" не будет встречаться с заместителем председателя Совбеза России Дмитрием Медведевым в рамках поездки в Россию на следующей неделе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Welt.

Ранее было подтверждено, что депутаты Бундестага от "АдГ" Штеффен Котре и Райнер Ротфус, председатель "АдГ" в Саксонии Йорг Урбан и депутат Европарламента от "АдГ" Ганс Нойхофф на следующей неделе намерены посетить конференцию в Сочи.

Ротфус сказал, что вечером накануне конференции он примет участие в дискуссии с Дмитрием Медведевым. Он сослался на то, что встречался с ним в прошлом году и у них была "полезная" дискуссия.

Но по решению фракции "АдГ" в Бундестаге встреча немецких ультраправых депутатов с Медведевым не состоится, поскольку она не дала на это согласия.

В то же время руководство фракции в целом положительно оценило решение своих депутатов поехать в Россию, назвав это возможностью поддерживать каналы общения с государством-агрессором.

Ранее стало известно, что заместитель председателя фракции ультраправой "Альтернативы для Германии" Маркус Фронмайер планирует поехать в Москву в 2026 году.

Перед этим трое депутатов парламента земли Саксония-Ангальт от ультраправой "Альтернативы для Германии" приняли участие в мероприятии в честь дня рождения Владимира Путина в посольстве России в Берлине.